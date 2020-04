Flashmob di Pasquetta: bolle di sapone dai balconi. Ecco come partecipare

Appuntamento per lunedì prossimo alle ore 12 su tutti i balconi d'Italia con un flashmob per vivere insieme la pasquetta anche in questo periodo di quarantena. La proposta di Scienza Divertente è quella di incontrarsi sui balconi per giocare tutti insieme con le bolle di sapone, un modo per passare qualche minuto tutti insieme. Un momento di spensieratezza e gioia con un gioco che piace a grandi e piccoli.



Le bolle voleranno tutte insieme, ricordando che presto si potrà uscire all'area aperta ed a stare insieme. #bolledipasqua sarà anche una occasione per divertirsi un pò con la Scienza. Nei prossimi giorni, infatti, Scienza Divertente proporrà dei metodi «scientifici» e originali per fare le bolle di sapone.



Ogni lunedì e venerdì alle 12 sul canale YouTube (link) un video della «professoressa Molly» (Lara) e i suoi assistenti la «professoressa Smemorina» (Arianna, 8 anni) e il «professor Pazzerelli» (Alessandro, 5 anni) proporranno ai bambini degli esperimenti da fare a casa insieme ai loro genitori, con materiali facilmente reperibili (anche in lockdown). Ogni martedì e giovedì alle 12 sulla Pagina Facebook (link) quiz-live: 30 minuti di quiz scientifico dove partecipare rispondendo alle domande. Ogni puntata del quiz ha un ospite in collegamento. Tra questi, Cesare Guariniello, italiano esperto di missioni spaziali, oggi all'Università di Purdue - Indiana, dove sta lavorando per diventare astronauta. Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Aprile 2020, 08:41

