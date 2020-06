Partorisce all'alba e poche ore dopo si laurea: Elisa, supermamma da 110 e lode

. Cento dieci e lode gli appalusi di medici e infermieri del reparto. Una doppia festa per la ventinovenne friuliana, dottoressa per la seconda volta. Dopo la laurea in Economia aziendale, quella in Scienze della formazione primaria. É stato possibile grazie al collegamento via internet con l'ateneo di. Dopo una notte di travaglio la 29enne, originaria di Tolmezzo, in provincia di Udine, ha partorito all'alba. E qualche ora dopo la nascita di Riccado, Elisa discuteva la tesi.