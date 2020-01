Partorisce a 17 anni nel bagno della scuola: nessuno sapeva della gravidanza

Domenica 19 Gennaio 2020, 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha partorito nel bagno dellasenza che famiglia, prof e fidanzatino fossero a conoscenza della. E ilsta bene. Sta bene anche la giovanissima, unadi 17 anni che ieri alle 10.30 ha partorito nel bagno della, l'Istituto superiore di Corso Bucci, aLa 17enne, incinta di 6 mesi, ha accusato un malore mentre era in classe e ha chiesto all’insegnante il permesso di poter andare in bagno, come scrive. Nel giro di pochi minuti, inaspettatamente, il piccolo è nato. Una compagna di classe, in preda al panico, ha avvisato gli insegnanti e immediatamente è partita la richiesta di aiuto al pronto soccorso.e ilsono stati trasportati all’ospedale Cardarelli. Il piccolo è ricoverato nel reparto di Neonatologia: le sue condizioni, costantemente monitorate dai medici, non sono preoccupanti nonostante sia venuto alla luce dopo soli. Anche la giovane, comprensibilmente sotto choc, sta bene.