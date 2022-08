Partono per la Polonia, ma atterrano in Romania: la disavventura incredibile per due turisti italiani

Deviazione inaspettata. Massimo e Paola, una coppia di italiani, è partita per Cracovia, Polonia. O almeno era questa la meta del loro viaggio. Dall'aeroporto di Bologna, i due sono saliti sull'aereo ma la destinazione non era quella in programma: sono atterrati a Craiova, in Romania. Un errore che, però, li ha portati a scoprire un'altra Nazione e a ricevere un'accoglienza calorosa, come si legge nel posto pubblicato su Facebook.

Come riporta il Messaggero, infatti, la coppia ha ricevuto un'ospitalità fuori dal comune da parte dell'aeroporto di Craiova. I due passeggeri hanno avuto la «fortuna» di arrivare nella regione della Bania anche se erano decollati da Bologna. Lo staff li ha contattati per rendere indimenticabile la loro esperienza in Romania. «Benvenuto a Cracoia, ah...Craiova - si legge nel biglietto che la squadra dell'aeroporto internazionale di Craiova lascia ai due turisti -. Ci auguriamo che questo incidente si sia trasformato in un'esperienza indimenticabile e che la prossima volta comprerai un biglietto diretto per Craiova».

La turista Paola ha risposto al team dell'aeroporto, sottolineando che la vacanza sta procedendo bene e che la Romania è un Paese «bellissimo». «𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘷𝘢𝘤𝘢𝘯𝘻𝘢, 𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘯𝘥𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘣𝘦𝘯𝘦, 𝘴𝘵𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘴𝘤𝘰𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘶𝘯 𝘱𝘢𝘦𝘴𝘦 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰. 𝘚𝘵𝘢 𝘢𝘯𝘥𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘣𝘦𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘢, 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘢𝘵𝘪 𝘢𝘥 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘢𝘵𝘪 𝘲𝘶𝘪 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘷𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘙𝘰𝘮𝘢𝘯𝘪𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘴𝘤𝘰𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘱𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘱𝘪𝘢𝘯𝘰».

