Punto nascita chiuso sull'isola: donna partorisce bimbo morto durante il volo in elicottero per l'ospedale. L'ira del sindaco

Tragedia sull'isola de La Maddalena, in provincia di Olbia , dove una donna, quasi al termine della gravidanza, è stata portata con l'elicottero al Giovanni Paolo II con una distacco di placenta, ma il bambino è arrivato morto all'ospedale di Olbia . Durissime le accuse mosse dal sindaco di La Maddalena, Luca Montella, attraverso un video su Facebook.

A dare la notizia su Facebook è stato il sindaco di La Maddalena, Luca Montella, che ha annunciato che ci sarà una inchiesta. Da verificare perché non sia stato possibile far partorire la donna a La Maddalena (il punto di nascita è comunque chiuso) e cosa sia successo durante il volo in elicottero per Olbia che sarebbe dovuto durare nemmeno mezz'ora.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Marzo 2020, 00:24

