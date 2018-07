Mima rapporto sessuale al barista, magrebino malmenato

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha bevuto più di un cocktail alcolico, poi ha iniziato a dare in escandescenza rivolgendosi al barista con termini e gesti volgari ed osceni. Malmenato magrebino residente a San Valentino Torio. Il fatto è accaduto la scorsa sera, in una nota attività del centro cittadino. L’uomo, avventore del bar, ha iniziato a bere ed al rifiuto del barista di fornire e versare ancora alcolici ha perso il controllo. Ha iniziato ad inveire con termini volgari e gestacci all’indirizzo anche di alcuni clienti. E' arrivato anche a mimare un rapporto sessuale. Da lì si è scatenata l’ira del barman che, superato il bancone, ha malmenato il magrebino fino a metterlo alla porta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per sedare gli animi ed un’ambulanza del 118.