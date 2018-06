Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Duecento anni ben portati. Il terminespegne le candeline e festeggia un compleanno importante, conquistando la "palma" di seconda parola italiana più conosciuta all'estero. Neanche a dirlo, dopoSebbene in tanti pensassero che il saluto tradizionale fosse ben più "anziano", pare sia entrato in uso solo 200 anni fa. Come riporta il Corriere della Sera , il termine deriverebbe dal latinoovvero schiavo. A partire dal Quattrocento sarebbe stato comune salutare qualcuno definendosi suo schiavo.Ma è in alcuni testi delche comparirebbe il termine "Ciao". In quell'anno il tragediografo cortonese Francesco Benedetti avrebbe scritto: «Questi buoni Milanesi cominciano a dirmi:». Sempre nel 1818, a conferma del bicentenario, la contessa veronese Giovanna Maffei avrebbe portato i saluti del figlioletto al marito dicendo: «Peppi à appreso a dire il tuo nome, e mi disse di dir».E da allora il nostro saluto tradizionale di strada ne ha fatta, oltrepassando. Auguri!