Stuprata in classe da un compagno mentre altri due facevano da palo. E' il racconto choc di una studentessa di 18 anni di un istituto superiore di Parma che ha denunciato un compagno di scuola, di 19 anni, per violenza sessuale. L'episodio si sarebbe consumato, secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma, lunedì intorno alle 12 in aula, alle presenza di altri due ragazzi. Secondo la ricostruzione fatta dalla ragazza prima alla preside della scuola e poi ai carabinieri, il 19enne le avrebbe prima preso il telefonino, poi l'avrebbe immobilizzata.



E' accaduto lunedì mattina all'istituto Bodoni di via Piacenza, come riporta sempre la Gazzetta di Parma. La vittima è una ragazza di 18 anni mentre l'aggressore avrebbe un anno in più.

Dopo circa venti minuti, secondo la denuncia della ragazza, il giovane si è fermato, l'ha liberata e se n'è andato. La 18enne invece è andata dalla preside per raccontare quanto successo e poi a denunciare l'episodio ai Carabinieri.

