Parma, altra tragedia sul lavoro: operaio 37enne muore schiacciato da un sacco di mangimi

Un'altra tragedia del lavoro in Italia. Questa volta l'incidente mortale è successo a Parma. Un contenitore dal peso di diversi quintali pieno di mangime per animali lo avrebbe colpito in pieno, schiacciandolo ed uccidendolo all'istante.

È, secondo una prima ricostruzione, la dinamica di un incidente sul lavoro avvenuto ieri sera, intorno alle 21.30, costato la vita a un operaio originario della Basilicata. L'incidente è avvenuto in un'azienda di mangimi di Sorbolo, comune della bassa parmense. Oltre ai mezzi del 118 sono intervenuti i carabinieri e la medicina del lavoro che hanno messo sotto sequestro l'area.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA