Parma, incendio in un'abitazione: muore una donna, intossicato il marito

Incendio mortale ieri nel Parmense. Una donna di 54 anni, Anna Maria Pennini, è morta carbonizzata nella casa di Trecasali, un immobile di famiglia. Ieri pomeriggio si trovava lì insieme al compagno 56enne, probabilmente per compiere dei lavori di manutenzione. L'uomo è riuscito a salvarsi, sotto choc. Entrambi residenti del Cremonese. Lo riporta la Gazzetta di Parma. In base a quanto ricostruito, quando sono divampate le fiamme, per motivi ancora da chiarire, l'uomo si trovava al piano terra ed è riuscito a mettersi in salvo. La donna invece era al primo piano e non avrebbe avuto scampo. Inutile il tentativo di un carabiniere fuori servizio che ha cercato invano di correre in loro aiuto. Stando al racconto di un soccorritore, l'uomo sarebbe riuscito a salvarsi saltando da una finestra. Sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. L'immobile è stato sequestrato

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Febbraio 2022, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA