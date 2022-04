Due alunne di scuola media danno fuoco a un banco: volevano copiare un video di TikTok

Avevano dato fuoco a un banco a scuola per replicare un video visto sulla piattaforma social TikTok. Protagoniste due ragazzine di una scuola media di un paese della provincia di Parma. Le due alunne sono state sospese per dieci giorni.

Come riporta la Gazzetta di Parma, fra dirigenti ed insegnanti «è prevalsa la linea della severità» con possibili influenza negative sull'anno scolastico delle giovanissime. Le due ragazzine per fare il video avevano coperto il banco con il liquido contenuto in un flacone di igienizzante a cui poi hanno dato fuoco, con un accendino, perdendo il controllo della situazione. Le fiamme hanno fatto scattare l'allarme antincendio e gli addetti sono intervenuti rapidamente, bloccando sul nascere il rogo.

Assieme al provvedimento disciplinare per le due ragazze, nell'istituto sono iniziati una serie di incontri con gli altri studenti e le famiglie per sensibilizzare i ragazzi sull'uso consapevole dei social.

