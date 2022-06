Il suv è contromano, parcheggiatrice presa a calci e sputi: «Mi ha strappato i vestiti, sono rimasta nuda»

Un'aggressione violenta e spietata, quella subita da una parcheggiatrice, 'rea' di aver rimproverato un turista romano che, alla guida di un Suv, era entrato a tutta velocità, e contromano, in un'area di sosta. È accaduto a Portonovo (Ancona) ed è stata la vittima a denunciare di essere stata presa a sputi, calci, spintoni e insulti. E alla fine, si è vista anche strappare i vestiti, compreso il reggiseno, rimanendo nuda davanti a tutti.

Rimproverato dalla parcheggiatrice, la prende a botte

L'episodio, avvenuto durante il ponte del 2 giugno, quando Portonovo è stata presa d'assalto dai turisti, è raccontato dal Corriere della Sera. Tutto era iniziato quando alcuni dipendenti di una cooperativa che gestisce i parcheggi nei pressi della spiaggia. Tra questi c'era Cristina Bartoli, la donna che ha denunciato l'aggressione, ed un collega. Ad un certo punto, un uomo dall'accento romano e alla guida di un Suv, appena uscito dal ristorante in compagnia di una donna, avrebbe imboccato a folle velocità e contromano il vialetto che collega i parcheggi all'uscita.

Il parcheggiatore avrebbe tentato di avvertire l'uomo dell'errore e di chiedergli di fermarsi ma, di tutta risposta, l'automobilista avrebbe accelerato rischiando anche di investirlo. Una volta fermatosi, l'automobilista avrebbe risposto, in modo provocatorio, di non averlo fatto apposta dal momento che il suo Suv faceva tutto da solo. A quel punto, la parcheggiatrice lo ha rimproverato e lui, di tutta risposta, l'ha aggredita con veemenza.

Parcheggiatrice picchiata dall'automobilista: «Sono di Ostia, non sai chi sono io»

A scatenare la rabbia dell'automobilista è stata una frase in particolare. La parcheggiatrice lo aveva infatti rimproverato, dicendogli che non era nelle condizioni di mettersi alla guida. A quel punto, l'uomo è sceso dal Suv minacciando la parcheggiatrice: «Tu non sai chi sono io, sono di Ostia». E passando in pochi istanti dalle parole ai fatti. «Prima mi ha sputato, poi mi ha dato un calcio, che ho schivato. Ma a quel punto mi ha afferrato la mano, insultandomi e dandomi della prostituta, strappandomi prima un braccialetto e poi i vestiti. Mi ha strappato la maglietta e anche il reggiseno, sono rimasta nuda davanti a tutti», racconta la donna aggredita.

Parcheggiatrice aggredita, caccia all'automobilista

Mentre alcuni colleghi soccorrevano la parcheggiatrice, l'uomo è risalito in fretta sul Suv e si è allontanato. Nessuno, in quei momenti concitati, è riuscito a prendere il numero di targa, ma i carabinieri stanno indagando sul caso e stanno acquisendo le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, per ricostruire con esattezza l'accaduto e per risalire all'identità dell'aggressore.

