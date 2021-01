Si lancia con il paracadute e si schianta al suolo durante l'atterraggio: Marco Pietro Rossi muore a 35 anni

Un paracadutista di 35 anni, residente in provincia di Lecco, Marco Pietro Rossi, è morto in seguito ad un incidente questa mattina all'Aero Club del Migliaro, a Cremona. Stando ai primi accertamenti, è stato un inconveniente in fase di atterraggio.

Il paracadutista ha subito perso conoscenza ed è rimasto immobile a terra. L'allarme è scattato subito.

Nell'arco di pochi minuti sul posto sono giunti gli operatori del 118 (automedica e ambulanza), che dopo aver stabilizzato e sistemato il ferito a bordo dell'ambulanza, con tutte le cautele del caso, hanno iniziato il trasporto verso l'ospedale Maggiore. Lì, un'ora dopo, il decesso. Delle indagini si sta occupando la polizia.

