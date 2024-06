Paracadutismo, record mondiale: in 23 si lanciano da 5200 metri

C'è anche il paracutista napoletano Raffaele Maresca tra i 23 atleti che hanno messo a segno il nuovo record nazionale lanciandosi dall'aereo in una formazione cosiddetta ad «hup» ovvero Head Up (testa in sù): un salto nel vuoto da ben 5200 metri sul livello del mare che fa venire i brividi solo a guardare le immagini dell'impresa. Il precedente record italiano lo deteneva un gruppo di 19 persone, ovvero quattro in meno rispetto a quello raggiunto stavolta. I 23 recordmen hanno anche raggiunto una velocità media di 266 chilometri all'ora.

Nulla di improvvisato ovviamente, anzi: i lanci prova sono avvenuti alla scuola di paracadutismo Bfu di Reggio Emilia, sotto la supervisione di Natural Fly (Anthony Grossi) con la collaborazione di RSFLY (Riccardo Simoncini).

