Il Papa pensa a un viaggio a Kiev: «Il dolore per la guerra in Ucraina è così grande» Il Pontefice in volo per Malta ha risposto alla domanda dei giornalisti su una eventuale visita in Ucraina per promuovere la pace





È allo studio un viaggio del Papa a Kiev: «Sì, è sul tavolo», ha detto lo stesso Papa ai giornalisti in volo verso Malta, come riferisce Tv 2000. Bergoglio, claudicante a causa del dolore al ginocchio, è salito e sceso dall'aereo che lo ha portato a Malta con un elevatore apposito. È la prima volta che succede con Francesco. Sean Penn: «Un miliardario può comprare gli F-16 all'Ucraina e mettere fine alla guerra». Quanto costerebbe Ai giornalisti in volo che hanno chiesto al Papa sul suo dolore al ginocchio che lo ha costretto prudentemente ad utilizzare un elevatore per salire e scendere dall'aereo che lo portava a Malta, Bergoglio ha risposto che il suo dolore per la guerra in Ucraina è così grande che «in certi giorni il dolore al ginocchio non lo sento proprio». Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Aprile 2022, 11:24

