Via Crucis, il Papa al Colosseo accolto dalla sindaca Raggi

Famiglie italiane e straniere; volontari laici e religiose in prima linea nell'assistenza; molte le donne coinvolte; anche un disabile tra le persone che stasera portano la croce nel corso della Via Crucis al Colosseo presieduta dal Papa nel Venerdì Santo.



La croce, alla prima e ultima stazione, sarà portata dal vicario di Roma, card. Angelo De Donatis. Per la seconda stazione ci sarà una famiglia italiana: Antonio Lìpari, Laura Amico, Gaia e Claudio; le suore Pallottine del Brasile e dell'India porteranno la croce alla terza stazione: si tratta di Venicia Meurer e di suor Lilly Nanat. Alla IV stazione la croce sarà portata dai volontari dell'Unitalsi: tra loro ci sarà Costantino Fois, con disabilità; Francesco Diella (barelliere) Maria Gisella Molina (sorella assistenza); Carla Capuano (sorella assistenza).



La V stazione sarà tutta al femminile con Patrizia Mason, Laura Manzato e Laura Ferrario; di nuovo una famiglia italiana per la sesta stazione; alla VII stazione la croce sarà portata dai polacchi Jakub Sniec e Roza Mika; Francesca Armogida e Giovanni Giuliani la sorreggeranno alla VIII stazione; alla IX stazione la croce sarà portata da una consorella di suor Eugenia Bonetti, autrice delle meditazioni della Via Crucis come ha voluto il Papa: si tratta di suor Anelia Gomez Da Paiva, missionaria della Consolata, insieme a Lucia Capuzzi.



La croce alla X stazione sarà portata dalla suora Canossiana, Josephine Sim, insieme a madre e figlia nigeriane Patricia Ogiefa e Cristina Ogiefa; Suor Rita Giaretta porterà la croce alla XI stazione insieme a Ezekiel Joy (Casa Rut - Caserta); di nuovo una suora per la XII stazione, Mihaela Elizabeta Balauca (Ponte Galeria) che porterà la croce con Maria Leonor Jardon (Unità di strada); la croce della XIII stazione sarà sorretta da un sacerdote siriano padre Francois Shamiyeh con padre Theodorus Beta Herdistyan dei Frati di Terra Santa.



Due giovani italiani portano le torce: Giovanni Settimio e Gianluca Silva.

Papa Francesco è arrivato al Colosseo dove presiederà il rito della Via Crucis. Al suo arrivo è stato accolto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. I testi delle meditazioni e delle preghiere della Via Crucis che sta per cominciare sono stati affidati a suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata e presidente dell'associazione "Slaves no more". Al centro delle meditazioni la sofferenza di tante persone vittime della tratta di esseri umani.