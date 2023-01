Papa Ratzinger, in 100mila hanno finora reso omaggio a Benedetto XVI. Nella bara ci saranno monete, medaglie e pallii

di Redazione web

In quasi centomila persone tra ieri e oggi hanno reso omaggio alle spoglie del Papa emerito Ratzinger nella Basilica Vaticana. Fedeli di tante nazionalità continuano, compostamente in fila, ad entrare in San Pietro per l'omaggio alle spoglie di Benedetto XVI i cui funerali saranno celebrati giovedì mattina alle 9.30. L'omaggio continuerà fino alle 19 di stasera e anche nella giornata di domani, dalle 7 alle 19. Parte di Piazza San Pietro è stata messa a disposizione delle emittenti radiotelevisive che riprenderanno le esequie presiedute da papa Francesco. Nella giornata dei funerali, a quanto si è appreso, i dipendenti del Vaticano potranno prendere parte alle esequie in piazza San Pietro previa richiesta ai superiori.

«Nella bara anche il rogito, un testo che descrive il Pontificato»

Il papa emerito Benedetto XVI sarà sepolto subito dopo la cerimonia funebre e all'interno della bara avrà le monete e le medaglie coniate durante il suo Pontificato e i pallii, ovvero i paramenti liturgici avuti durante la sua carriera ecclesiastica. Lo ha reso noto il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, durante un briefing con i giornalisti internazionali in vista delle esequie del papa Emerito. «Inoltre - ha aggiunto - nella bara sarà inserito anche il rogito, un testo scritto che descrive il Pontificato che viene messo in un cilindro di metallo» all'interno del feretro.

