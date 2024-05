Papà molesta la figlia di 11 anni: applicato il braccialetto elettronico ad entrambi. Cos'è il codice rosa

di Redazione web

Accusato di presunte molestie ai danni della figlia minorenne non potrà avvicinarla, per il divieto impostogli dal giudice che ha disposto anche il braccialetto elettronico. Dispositivo destinato però non solo al genitore sessantenne ma pure alla figlia, che di anni ne ha undici. Come spiega l'avvocato Gionata Bonuccelli, il legale che tutela la ragazzina, quando viene adottato il divieto di avvicinamento il braccialetto elettronico è previsto anche per la parte offesa ai fini del rispetto della misura, allertando le forze dell'ordine in caso di violazioni. Accade tutto in Versilia.



Una vicenda che, come racconta La Nazione, è emersa per le confidenze fatte dall'undicenne a una sua amica dopo che lo scorso 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, avrebbe avuto modo di incontrare delle psicologhe invitate a scuola per una campagna di sensibilizzazione sul tema. Il racconto della presunta vittima sarebbe stato poi riferito dall'amica a un'insegnante e quindi sarebbe stata convocata la madre dell'undicenne per informarla di quanto avrebbe subito la figlia. È così scattato il percorso di protezione da «codice rosa», sono partiti gli accertamenti, con l'apertura di un'inchiesta che vede indagato il padre perché «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in diverse occasioni compiva atti sessuali con la propria figlia minore di 14 anni convivente».



Nei giorni scorsi si è tenuto anche l'incidente probatorio per ascoltare la ragazzina: sentita in modalità protetta, affiancata dall'avvocato Bonucelli, l'undicenne avrebbe ripetuto quanto già aveva riferito nei mesi addietro. L'undicenne avrebbe raccontato di tre presunti episodi di molestie subite dal padre, quando la madre era assente. Tutte e tre sarebbero avvenuto nel corso del 2023. Secondo la consulente nominata dal gip per la verifica psicologica della ragazzina, l'undicenne sarebbe risultata idonea a testimoniare e con aderenza: sarebbe capace di determinarsi in modo soggettivo ed oggettivo. Sarà ora la procura a decidere gli eventuali sviluppi delle indagini.

Perché la ragazzina indossa il bracialetto elettronico

Intanto il giudice ha fatto scattare la misura di protezione dell'undicenne col divieto di avvicinamento per il padre, che ha comportato anche per lei l'applicazione del braccialetto elettronico che fa scattare l'allarme alle forze di polizia se il padre le si dovesse avvicinare.

Cos'è il Codice Rosa

Il codice rosa è un particolare codice del triage del pronto soccorso, un codice virtuale affiancato ai codici di priorità, già presenti nei Pronto Soccorso per identificare un percorso di accesso immediato riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate, sempre con un approccio gender sensitive, con la finalità di assicurare un più efficace coordinamento tra le diverse istituzioni e competenze per dare una risposta adeguate già dall'arrivo della vittima di violenza in Pronto Soccorso.

Il Codice rosa ha l'obiettivo di:

favorire il riconoscimento precoce dei casi di violenza assicurando efficaci percorsi dedicati; coordinare e mettere in rete le diverse istituzioni e competenze, per fornire una risposta efficace già dall'arrivo della vittima al Pronto Soccorso; dare continuità alle azioni successive al momento di cura erogato nelle strutture di Pronto Soccorso con la presa in carico territoriale successiva, sulla base della valutazione delle esigenze di tutela e protezione delle vittime mediante percorsi rispondenti alle loro esigenze; assicurare omogeneità di intervento sull'intero territorio.

Al codice rosa è dedicato un apposito spazio nei Pronto Soccorso e, non appena il codice scatta, entra in funzione una compagine composta da personale sanitario e non (medici, infermieri, professionisti esperti dello sportello antiviolenza Differenza Donna e forze dell'ordine).

L'intervento congiunto di questa task force permette di prestare immediate cure e sostegno psicologico a chi subisce violenza, nel rispetto della riservatezza; tale attività congiunta avviene nella più ampia tutela della privacy e dei "tempi dei silenzi" delle vittime, nel rispetto della loro scelta sul tipo di percorso da seguire dopo le prime cure.

ll compito principale del gruppo è l'assistenza socio-sanitaria e giudiziaria alle vittime di violenza, con un'attenzione particolare a far emergere tutti quegli episodi di violenza in cui le vittime difficilmente raccontano di essere oggetto di violenza da parte di terzi: una reticenza dovuta spesso alla paura di ritorsioni.

