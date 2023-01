Benedetto XVI, oggi l'ultimo saluto: l'omaggio dei 200 mila per il Papa Emerito

di Lorena Loiacono

Duecentomila fedeli, in appena tre giorni, hanno reso omaggio in Vaticano alla salma di Papa Benedetto XVI e oggi altri centomila lo saluteranno nell’ultimo commosso abbraccio per i funerali, questa mattina. Al centro del sagrato della Basilica di San Pietro una grande struttura coperta ospiterà l’altare per la funzione religiosa, dalle 9,30, che sarà officiata dal decano del Collegio cardinalizio, Giovan Battista Re, e presieduta da Papa Francesco che ieri, prima di cominciare l’udienza generale, ha ricordato Joseph Ratzinger con un momento di grande emozione: «Prima di iniziare questa catechesi vorrei che ci unissimo a quanti, qui accanto, stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI e rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi». Intanto sulla facciata della Basilica, da ieri, è esposto un grande arazzo raffigurante Gesù Cristo Risorto.

IL PROGRAMMA

Il feretro di Benedetto XVI lascerà la Basilica di San Pietro alle 8,50 per consentire di recitare il rosario, e la messa funebre inizierà alle 9,30. Una volta terminata la funzione, la salma verrà trasportata nelle Grotte vaticane dove verrà tumulata privatamente.

CHI CI SARÀ

Sono attesi circa 3700 sacerdoti, 1000 giornalisti da 30 Paesi diversi. Saranno presenti due delegazioni ufficiali, previste dal cerimoniale: quella italiana e quella tedesca, guidate da Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier. Tra i capi di Stato ci saranno la madre la Regina Sofia di Spagna, il Re e la Regina del Belgio, Filippo e Mathilde, il presidente polacco Andrzej Duda, il presidente portoghese Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, dalla Baviera il governatore Markus Söder e dalla Germania, con il presidente, ci sarà anche il Cancelliere Olaf Scholz. Il presidente ungherese Katalin Novak, il presidente sloveno Nataša Pirc Musar, il ministro dell’interno francese Gérald Darmanin, il ministro degli affari esteri croato Goran Grlić Radman e il ministro della cultura, Nina Obuljen Koržinek.

LEADER RELIGIOSI

Numerosi anche i capi religiosi tra cui il Patriarca di Antiochia dei Siri, Ignazio Youssef III Younan, il metropolita della Chiesa russa Antonij di Volokolamsk e una delegazione del Patriarcato ortodosso di Costantinopoli. Parteciperanno anche una delegazione della comunità ebraica di Roma, l’Imam Yahya Pallavicini, vicepresidente della Comunità Religiosa islamica italiana e Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, l’Unione dei musulmani italiani. La Chiesa tedesca vedrà tra i concelebranti alle esequie almeno dieci vescovi.

