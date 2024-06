Papà frusta i figli con il guinzaglio del cane per costringerli a lavorare con lui nei campi e minaccia la moglie: «Ti metto nei sacchi»

di Redazione web

Costretti a lavorare nei campi e, al minimo rifiuto, picchiati brutalmente con qualsiasi cosa ci fosse a portata di mano. Un guinzaglio da cani o una pompa potevano trasformarsi, tra le mani di un papà 43enne di un paese della Valle del Sele, in un'arma capace di infliggere atroci punizioni. Le vittime, i suoi quattro figli, due gemelli di undici anni e due ragazze di 16 e 14 anni, e la moglie. L'uomo, un elettricista, è stato rinviato a giudizio con accuse di violenze e maltrattamenti in famiglia.

Le punizioni

I bambini, ricostruisce Il Corriere della Sera, venivano costretti a lavorare nei campi per occuparsi dell'allevamento di cani del padre, che si garantiva l'obbedienza dei figli con metodi brutali. La moglie dell'elettricista non era risparmiata da queste atrocità. La donna ha subito violenze fisiche continue, spesso in presenza dei figli più piccoli, e minacce di morte: «Ti sotterro viva», «Ti faccio saltare la testa» e «Ti metto nei sacchi».

La denuncia

La moglie, difesa dall'avvocato Gerardo Mazzeo, ha trovato il coraggio di denunciare il marito, principalmente per proteggere i propri figli dalle continue violenze. L'elettricista, assistito dall'avvocato Giuseppe Russo, ha scelto di affrontare le accuse con il rito ordinario. Le indagini condotte dai carabinieri hanno portato alla luce dettagli agghiaccianti delle violenze domestiche, spingendo il pubblico ministero della Procura di Salerno a descrivere la situazione familiare come «penosa e intollerabile». Dopo la denuncia, mamma e figli sono stati trasferiti in un luogo sicuro, lontano dall'abitazione familiare.

