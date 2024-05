«C’è già troppa 'frociaggine'»: Papa Francesco chiude ai seminaristi omosessuali durante l'assemblea dei vescovi

di Redazione web

Problemi in Paradiso? No, in Vaticano. «C'è già troppa 'frociaggine'», queste le parole che Papa Bergoglio avrebbe pronunciato durante un incontro a porte chiuse con i vescovi italiani, riuniti in assemblea generale per discutere del tema dell'omosessualità. A riportare la notizia, diverse testate nazionale: la conferma è arrivata anche a Il Messaggero che ha ascoltato diverse fonti.



L'episodio risalirebbe, il condizionale è d'obbligo, a lunedì 20 maggio. Giornata in cui il Papa ha incontrato i vescovi italiani riuniti per la loro assemblea di primavera. Un'occasione in cui Bergoglio avrebbe fatto emergere - durante l'incontro di un'ora e mezza - che «non vanno ammesse in seminario persone omosessuali».

L'incontro

Durante l'incontro si è discusso della decisione presa dal Santo Padre, ovvero quella di unire due diocesi (finora 41) sotto la guida di un solo vescovo. L'obiettivo? Diminuire il numero di 226 diocesi. Le critiche da parte dei vescovi italiani non sono mancate. Secondo quanto scrive La Repubblica, papa Francesco avrebbe ora riferito che intende interrompere questa prassi.



Inoltre, come scrive Il Messaggero, l'assemblea dei vescovi italiani - riunitasi ad Assisi lo scorso novembre - aveva approvato una nuova Ratio formationis sacerdotalis.

