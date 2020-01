Papa Francesco: «Ogni violenza inferta alla donna è profanazione di Dio»

La violenza contro le donne è «profanazione di Dio». Lo ha detto il Papa nell'omelia. «Le donne sono fonti di vita. Eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l'umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità», ha sottolineato Papa Francesco.

Papa Francesco strattonato da una fedele in piazza San Pietro: dolore e reazione a suon di schiaffi

Mercoledì 1 Gennaio 2020, 11:02

