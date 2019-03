Papa Francesco rifiuta il baciamano, il portavoce ha svelato il mistero: ecco il motivo

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Ormai in rete il baciamano del Papa era diventato un tormentone. Anzi, 'il' tormentone. Perché il Papa non vuole più che i fedeli gli bacino l'anello? Una domanda che ha iniziato a diventare assillante sui social di mezzo mondo dopo che a Loreto, nella basilica, al termine della messa celebrata tre giorni fa, il pontefice sottraeva platealmente la sua mano a quei fedeli che si erano messi in fila per il tradizionale baciamano.



Uno dopo l'altro, al momento dell'inchino e del gesto di riverenza, sono stati protagonisti di un episodio sul quale da giorni si stanno scatenando le tifoserie cattoliche, da una parte coloro che manifestano indignazione perché il Papa avrebbe accantonato anche questa tradizione, dall'altra coloro che spiegano che si tratta di una pratica ormai desueta che sicuramente il pontefice non incoraggia poiché considera il bacio dell'anello un gesto di sottomissione, di autorità e non di servizio a Dio. Stamattina è stato svelato l'arcano. Il portavoce vaticano Alessandro Gisotti ha spiegato di avere fatto la domanda al pontefice che ha spiegato di essersi sottratto per «questioni igieniche».

Vedendo tante persone in fila ha pensato che fosse più salubre per tutti, visti i bacilli che girano, di evitare loro il contatto con l'anello del Pescatore. «Per evitare il contagio quando ci sono lunghe file di fedeli. A lui piace abbracciare la gente».



Di fatto il video girato a Loreto in quel momento è diventato virale. Non è comunque la prima volta che Papa Francesco arriva a scoraggiare i fedeli che vogliono inchinarsi per baciare l'anello. Lo aveva anche fatto con il presidente peruviano. Alla scaletta dell'aereo, durante il suo viaggio in Perù, il presidente Kuczynski gli aveva stretto la mano e mentre si stava chinando per baciargli l'anello il Papa ha velocemente bloccato il movimento. Una frazione di secondi sufficienti per evitare il baciamano, il tutto immortalato da fotografi e cameramen. I video ancora girano sui siti spagnoli. Il dibattito a distanza di tempo resta ancora piuttosto acceso e non sembra esaurirsi così presto visto che è diventato l'ennesimo motivo per criticare il pontefice argentino.

