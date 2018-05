Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«saluta» la suapapale nianca che è stata venduta all'asta per. La supercar era stata donata al Pontefice dalla stessa casa automobilistica e lui aveva a sua volta destinato il regalo al finanziamento di alcuni progetti di carità.Lo rende noto la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, tra i beneficiari della vendita. Acs porterà avanti così il suo 'Piano Marshall' per il rientro dei cristiani in Iraq che erano stati cacciati dall'Isis. A gestire la vendita all'asta dell'auto di lusso, firmata dal pontefice, è stata Sotheby's nel principato di Monaco.Lamborghini aveva realizzato un numero unico del modello Huracan che aveva donato a Papa Francesco lo scorso 15 novembre alla presenza dei vertici della casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese. L'auto era stata affidata per la vendita all'asta a Sotheby's e il ricavato sarà destinato, per espressa volontà del Papa, ad una serie di progetti tra cui la ricostruzione della Piana di Ninive per mezzo della fondazione pontificia «Aiuto alla Chiesa che Soffre». Il progetto ha l'obiettivo di garantire il ritorno dei cristiani nella Piana di Ninive in Iraq attraverso la riedificazione delle loro abitazioni, delle strutture pubbliche e dei luoghi di culto;Ma non solo, i soldi serviranno anche per la Comunità Papa Giovanni XXIII (per il progetto destinato alle donne vittime della tratta e della prostituzione) nel decennale della morte di Don Oreste Benzi e nel 50° anniversario (2018) della fondazione della Comunità stessa (Progetto «Casa Papa Francesco») e alle due associazioni italiane che svolgono attività soprattutto in Africa, la Gicam del Prof. Marco Lanzetta (chirurgia della mano) e Amici del Centrafrica che da anni operano con progetti dedicati soprattutto a donne e bambini.