Papa Francesco, svolta sul sesso: «Nessun tabù, è dono di Dio»

Per quanto riguarda «l'amore e la famiglia»,scrive nella «Christus vivit» che «i giovani sentono fortemente la chiamata all'amore e sognano di incontrare la persona giusta con cui formare una famiglia», e il sacramento del matrimonio «avvolge questo amore con la grazia di Dio, lo radica in Dio stesso». Dio ci ha creati sessuati, Egli stesso ha creato la sessualità, che è un suo dono, e dunque «niente tabù». È un dono che il Signore di dà e «ha due scopi: amarsi e generare vita. È una passione... Il vero amore è appassionato»., nell'ottavo capitolo dedicato alla «vocazione», osserva che «l'aumento di separazioni, divorzi può causare nei giovani grandi sofferenze e crisi d'identità. Talora devono farsi carico di responsabilità che non sono proporzionate alla loro età». Nonostante tutte le difficoltà, «voglio dirvi che vale la pena scommettere sulla famiglia e che in essa troverete gli stimoli migliori per maturare e le gioie più belle da condividere. Non lasciate che vi rubino la possibilità di amare sul serio». «Credere che nulla può essere definitivo è un inganno e una menzogna vi chiedo di essere rivoluzionari, vi chiedo di andare controcorrente».