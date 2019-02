Papa Francesco e il sefie con la spilletta “apriamo i porti” che sta facendo il giro del web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' bastato un, uno dei tanti, che Papa Francesco concede durante i suoi incontri per diventare subito virale. Questa volta il motivo nasce da unaa sostegno deiche il Papa ha messo subito in evidenza e ha voluto tenere con sè. A postare la foto su Facebook è stato don Nandino Capovilla, parroco a Marghera (Venezia).Lo scatto è stato postato venerdì dain occasione dell'incontro "Liberi dalla paura", promosso e organizzato dalla Fondazione Migrantes della Cei, dalla Caritas Italiana e dal Centro Astalli a cui Bergoglio ha partecipato.«Ha visto la spilletta che tenevo in mano e gliene ho spiegato il significato - diceil sacerdote - Cosi' Francesco l'ha presa e si e' fatto scattare una foto tenendola in mano» . Sulla spilla c'è scritto "" , un messaggio per sensibilizzare verso l'accoglienza ai migranti.Don Nandino ha scritto un lungo post insieme alla foto con: «SALIAMO SUI TETTI! Coraggiosamente papa Francesco non perde occasione, taglia corto con le esortazioni scontate. Si concede una foto che rilancia quell' APRIAMO I PORTI che sta unendo cittadini dal nord al sud del Paese e che per i cristiani è obbligo evangelico per essere LIBERI DALLA PAURA.Da questo titolo del meeting nazionale della Chiesa italiana Francesco è partito per denunciare e rilanciare: "La paura è l'origine di ogni schiavitù e di ogni dittatura.Sulla paura del popolo cresce la violenza dei dittatori. Noi rinunciamo all'incontro con l'altro per erigere barriere: questo non è umano. Chi ha avuto la forza di vincere la paura oggi è invitato a salire sui tetti e invitare gli altri a fare altrettanto».