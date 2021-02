Papa Francesco: «In Quaresima consiglio un digiuno da pettegolezzi e maldicenze»

«Vi consiglio un digiuno, un digiuno che non vi darà fame: digiunare dai pettegolezzi e dalle maldicenze». Lo ha detto papa Francesco al termine dell'Angelus. «È un modo speciale, in questa Quaresima - ha proseguito -: 'non sparlerò degli altri, non andrò dietro alle chiacchierè. E questo possiamo farlo tutti, tutti. È un bel digiuno questo». «E non dimenticate - ha aggiunto il Pontefice - che sarà utile pure ogni giorno leggere un brano del Vangelo, portare un Vangelo piccolo in tasca, nella borsa, e prenderlo quando si può, qualsiasi brano. Questo fa aprire il cuore al Signore».

