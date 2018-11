Ritrovata Giusy Pepi, era in fila per mangiare alla Caritas. Il marito: «Per lei la porta non è aperta»

«Dalle nostre informazioni, il Santo Padre ha degli appuntamenti a Santa Marta già previsti per domani. Non è previsto nessun intervento medico». Così la vice direttrice della Sala stampa vaticana, Paloma Garcia Ovejero, ha risposto questo pomeriggio alle domande sulle voci che si rincorrevano sempre più insistenti a proposito di un imminente intervento chirurgico cui il Papa si starebbe per sottoporre per la rimozione delle cataratte.Era stato lo stesso Pontefice, il 29 marzo scorso nella sua visita al carcere romano di Regina Coeli, ad anticipare durante l'incontro con i detenuti che avrebbe dovuto sottoporsi all'operazione agli occhi. «Rinnovare lo sguardo... Questo fa bene, perché alla mia età, per esempio, vengono le cataratte, e non si vede bene la realtà: l'anno prossimo dovremo fare l'intervento», aveva confidato Francesco. Secondo le ultime indiscrezioni, l'intervento dovrebbe svolgersi alla Casa di Cura San Domenico delle Suore Domenicane del Santissimo Rosario. Ma per la Sala stampa, esso al momento non è previsto.