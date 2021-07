Papa Francesco ricoverato al Gemelli per intervento chirurgico

​ A quanto apprende l'Adnkronos da ambienti del Policlinico Gemelli, il Papa è arrivato nell'ospedale romano circa un'ora fa per sottoporsi a un intervento chirurgico. Già da questa mattina al policlinico si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell'arrivo di Francesco.

Papa Francesco verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L'intervento chirurgico sarà eseguito dal prof. Sergio Alfieri. Al termine dell'intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico. Lo riferisce la Sala stampa vaticana.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 15:37

