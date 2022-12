Papa Francesco ha già firmato le dimissioni: «Pronte in caso di impedimento medico»

Papa Francesco ha già firmato le sue dimissioni tempo fa. Lo ha ammesso lo stesso Pontefice in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Abc, in cui spiega di averle consegnata al cardinal Bertone e che sono pronte in caso di impedimento fisico o di altro tipo. «Ho già firmato le mie dimissioni - ha detto Bergoglio - Era Tarcisio Bertone il Segretario di Stato. Le firmai e gli dissi: 'In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già'. Non so a chi le abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato».

Le dimissioni di Papa Francesco

Nell'intervista, di cui è stata diffusa stamane la versione integrale, il Papa risponde così alla domanda su cosa succede se un Pontefice diviene improvvisamente invalido per problemi di salute o per incidente, e se uno standard non sarebbe conveniente per questi casi. E alla successiva domanda sul fatto che anche Paolo VI lasciò per iscritto le sue dimissioni in caso di permanente impedimento, replica: «Esatto, e io penso anche Pio XII». «È la prima volta che lo dico», aggiunge Francesco a proposito della sua rinuncia già firmata. «Ecco perché lo dico. Ora qualcuno andrà a chiederla a Bertone: 'Dammi il pezzo di carta!' (ride). Probabilmente lo consegnò al cardinale Pietro Parolin, nuovo segretario di Stato. Io l'ho dato a Bertone in quanto segretario di Stato», conclude il Pontefice.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 08:28

