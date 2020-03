​Coronavirus, Papa Francesco ha fatto il tampone: è negativo, solo raffreddore

colpito dal raffreddore si sarebbe sottoposto per precauzione al, risultato ovviamente. 'È solo una lieve indisposizione'». Lo scrive Franca Giansoldati sul Messaggero, che descrive un Vaticano al momento «desolatamente vuoto e orfano delle folle compatte di turisti».«Quando mercoledì sera Papa Francesco ha fatto ritorno a Santa Marta dopo una intera giornata trascorsa al vento di tramontana di piazza San Pietro e alla processione dell'Aventino, ha cominciato ad accusare i classici sintomi del raffreddamento. - si legge sul quotidiano - Tosse qualche linea di febbre, ma di gola, brividi. I suoi medici sono immediatamente intervenuti per i controlli del caso. Naturalmente gli è stato fatto anche il tampone per vedere se fossema l'esito è stato fortunatamente negativo, così il Papa ha continuato la sua attività alleggerendola di parecchio, lasciandosi solo gli incontri mattutini a Santa Marta. Ha dovuto però rinunciare anche alla settimana ad Ariccia, alla casa del Divin Maestro, dove per sette giorni tutta la curia è in ritiro spirituale».