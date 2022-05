Papa Francesco, «il regno sta finendo»: l'incontro segreto sul conclave e le ipotesi sul successore

Cresce la preoccupazione per le condizioni di salute del Papa. Le voci sulla possibilità che non si possa più muovere senza la sedia a rotelle e il clima di sospetto che aleggia in Vaticano hanno fatto avanzare l'ipotesi che il papato di Bergoglio sia al capolinea. In un articolo de Il Messaggero, a firma di Giansoldati, si parla di manovre di pre-conclave.

Il giornalista Jean Marie Guenois di Le Figaro tratteggia uno scenario simile a quello che si delineò nel 1998, quando a Giovanni Paolo II diagnosticarono il Parkinson. Sembra che su iniziativa di un gesuita americano, padre Mark Massa, il 25 e 26 marzo si sia tenuto a Chicago un incontro segreto che ha chiamato a raccolta i prelati di tutto il mondo.

Il cardinale salesiano Oscar Rodríguez Maradiaga, che era presente ha dichiarato al National Catholic Reporter: «Questa opposizione al Papa sta cercando di costruire muri, di tornare indietro, di guardare alla vecchia liturgia o a cose precedenti al Vaticano II». Padre Massa ha aggiunto: «Vogliamo dimostrare che l'opposizione a Papa Francesco è in gran parte un'opposizione al Concilio Vaticano II».

Intanto spuntano alcuni nomi papabili. «È un'abitudine. Non hanno mai contribuito all'elezione di un papa. Due sono i nomi che stanno venendo fuori: il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, appartenente alla comunità di Sant'Egidio e molto vicino a Francesco. E, a sorpresa, il cardinale di Budapest, Péter Erdo, piuttosto conservatore. Ma si tratta di pure speculazioni».

Papa Francesco, 86 anni a dicembre, sta attraversando un periodo difficile a causa della sua salute precaria e dei problemi al ginocchio, senza dimenticare le tensioni a livello mondiale. Tra pochi mesi avrà eletto abbastanza cardinali per un conclave e avrà posto le basi per un successore. Le Figaro vede certamente «la fine del regno, secondo un'espressione comune nella Città Eterna. Molti stanno già pensando al futuro».

