Papa Francesco in carrozzina, come sta il Pontefice: il Vaticano chiarisce sulle sue condizioni

Le foto di Papa Francesco in carrozzina stanno già facendo il giro del mondo. I problemi al ginocchio continuano a tormentare il Pontefice, che oggi si è fatto accompagnare in carrozzina da Sandro Mariotti, il suo fidato maggiordomo, all'incontro dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Il Vaticano ha anche chiarito sulle sue condizioni di salute.

Papa Francesco in carrozzina ma sorridente

Nonostante gli acciacchi al ginocchio, Papa Francesco si è presentato in carrozzina ma sorridente e di ottimo umore. Il Pontefice è stato accolto da un lungo applauso delle suore e in diverse hanno anche scandito frasi di apparente incoraggiamento come «Viva il Papa!». Una volta raggiunta la sua postazione, Francesco, che ha esordito parlando in spagnolo, ha immediatamente detto di non voler leggere il discorso preparato di «nove cartelle»: «Che faccio - ha detto scherzando -, lo leggo e voi dormite? O mi fate piuttosto delle domande?». Francesco ha così proseguito aprendo al dialogo aperto con le superiore.

Papa Francesco in carrozzina, il Vaticano: «Postumi di un'infiltrazione»

Alcuni giorni fa, presumibilmente martedì scorso, a papa Francesco è stata eseguita una infiltrazione per l'intenso dolore al ginocchio destro che gli comporta forti difficoltà nella deambulazione. Inoltre, i medici hanno chiesto al Pontefice di osservare il massimo riposo possibile per l'arto e questo spiega anche perchè oggi sia arrivato all'incontro con le Superiore generali in Aula Paolo VI su una carrozzina. È quanto si apprende dalla sala stampa vaticana. È possibile anche che per percorrere brevi distanze il Papa abbia già utilizzato la carrozzina e che continui a farlo nei prossimi giorni. Escluse invece le ipotesi di una operazione al ginocchio. Sempre secondo quanto si apprende dalla sala stampa vaticana, per ora l'agenda del Papa resta invariata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 13:40

