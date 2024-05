Papa Francesco: «Non mancano i cagnolini e i gatti nelle case, mancano i figli». L'intervento agli Stati Generali della Natalità

Papa Francesco interviene agli Stati Generali della Natalità, a Roma: «Le case si riempiono di oggetti e si svuotaono di figli diventando luoghi molto tristi. Non mancano i cagnolini e i gatti, mancano i figli. Il problema del nostro mondo non sono i bambini che nascono ma sono l'egoismo, il consumismo, l'indivualismo che rende sazi, soli e infelici».

L'appello ai giovani

Per invertire la tendenza della denatalita ci vuole «coraggio. E qui mi rivolgo particolarmente ai giovani. So che per molti di voi il futuro può apparire inquietante, e che tra denatalita, guerre, pandemie e mutamenti climatici non e facile mantenere viva la speranza. Ma non arrendetevi, abbiate fiducia, perche il domani non e qualcosa di ineluttabile: lo costruiamo insieme, e in questo 'insieme' prima di tutto troviamo il Signore».

