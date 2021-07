Papa Francesco, l'ultimo bollettino dopo l'operazione: «Sta bene: la degenza di 7 giorni». In ospedale è protetto da 25 “angeli custodi”

«Sua Santità Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L'intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia sinistra ed ha avuto una durata di circa 3 ore. Si prevede una degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni». Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. L'ntervento, secondo quanti si è appreso, è stato «lungo», di alcune ore, ed è terminato fra le 22 e 30 e le 23 di ieri sera.

Papa Francesco aveva trascorso tranquilla la prima dopo l'intervento chirurgico di ieri sera, programmato per una stenosi diverticolare del sigma, e al quale il Pontefice «ha reagito bene», secondo il bollettino diffuso in tarda serata. Fonti ospedaliere inltre riferiscono informalmente di un decorso post-operatorio regolare. Il Papa, stando alle previsioni,dovrebbe restare al Gemelli per almeno sette giorni.

Papa Francesco operato, come sta dopo la prima notte al Gemelli. Il bollettino: «Decorso regolare»

Intanto si è appreso che sono 25 i gendarmi in servizio da ieri al Policlinico universitario Agostino Gemelli dove Papa Francesco è stato operato ieri con successo al colon. Agli agenti della Gendarmeria, i cosiddetti “angeli custodi” del Papa, si uniscono altrettanti poliziotti dell'Ispettorato di Pubblica sicurezza presso il Vaticano.

