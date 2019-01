«Il messaggio della misericordia è per tutti»: lo ha detto il Papa parlando del «dramma» dell' aborto nella conferenza stampa sul volo papale: misericordia per la donna ma «anche per la persona umana che è in gestazione».



«Il problema non è dare il perdono, ma accompagnare una donna che ha preso coscienza di aver abortito. Sono drammi terribili». «Bisogna essere nel confessionale e tu devi lì dare consolazione. Per questo io ho aperto la potestà di assolvere l' aborto per misericordia, perché tante volte devono incontrarsi con il figlio. Io consiglio quando hanno questa angoscia: 'Tuo figlio è in cielo, parla con lui. Cantagli la ninna nanna che non hai potuto cantargli'. E lì si trova una via di riconciliazione della mamma con il figlio. Con Dio c'è già il perdono, Dio perdona sempre. Ma la misericordia, che lei elabori questo. Il dramma dell' aborto, per capirlo bene, bisogna essere in un confessionale».

