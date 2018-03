Papa Francesco, i 5 anni di Bergoglio alla guida della Chiesa

Martedì 13 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2018Papa Francesco, i 5 anni di Bergoglio alla guida della ChiesaIl 13 marzo 2013, Jorge Mario Bergoglio succede a Benedetto XVI e prende il nome di Francesco: "Fratelli e sorelle, buonasera", disse il nuovo Papa affacciandosi sulla folla di fedeli in Piazza San Pietro. Da allora, 5 anni che hanno rivoluzionato la Chiesa, di attenzione ai migranti e agli utlimi, di gesti e comunicazioni "social", di aperture a divorziati e omosessuali. Ma anche di viaggi storici, come quello a Cuba, e di incontri con i leader mondiali per promuovere la pace nel mondo.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev