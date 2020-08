Papa Francesco a 4 anni dal terremoto: «Accelerare la ricostruzione. Non dimentichiamo i migranti morti e le vittime del Covid»

Il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza: sono state vittime della cultura dello scarto. Domani, 24 agosto, ricorre il decimo anniversario del massacro di 72 migranti a San Fernando, Tamaulipas, in Messico. Erano persone di diversi Paesi che cercavano una vita migliore. Esprimo la mia solidarietà alle famiglie delle vittime che ancora oggi invocano giustizia e verità su quanto accaduto

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Agosto 2020, 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA