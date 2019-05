La compagna porta via la loro bambina, papà Andrea si traveste da clochard per incontrarla

Ultimo aggiornamento: 19:44

Lagli portae lui riesce a ritrovarla travestendosi da, imprenditore padovano diè volato fino in Ungheria, a Mezotur, città natale della sua ex compagna dove la donna aveva portato la loro bambina Chantalle dopo la separazione, dove si è spacciato per un senzatetto per poter vedere la sua bambinaLa storia del 47enne, raccontata dal Corriere della Sera, inizia nel 2011 quando l'ex compagna va in Ungheria con la figlia di appena 3 mesi per le vacanze di Natale. La donna aveva detto che sarebbe andata via qualche giorno, poi verso la fine del mese lui le avrebbe raggiunte e sarebbero tornati insieme, ma è stato allora che la ex gli ha detto di non andare e che lei non sarebbe più tornata in Italia e con lui.Andrea ha fatto di tutto per poter rivedere sua figlia: ogni 15 giorni andava in Ungheria, ma ogni volta si vedevano a casa della madre della sua ex compagna, fino a quando non sono arrivati i solleciti dalla magistratura. A quel punto, ogni volta, Chantalle le veniva negata e anche se i viaggi continuavano, a volte anche insieme a suo padre, nonno della piccola, non è più riuscito a vederla. Andrea ha provato di tutto: a dialogare con gli avvocati, ad assumere un investigatore, poi è riuscito a rincontrarla vestendosi da clochard e non facendosi riconoscere dalla ex.Il tribunale di Padova ha condannato la donna per sequestro di minore e Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2018 ha ammonito l’Ungheria riconoscendo 30mila euro a Tonello per non aver garantito il diritto del ricongiungimento del padre con sua figlia, ma Andrea continua a non vedere sua figlia.