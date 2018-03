Amanda, la bambina che per la scienza non poteva nascere: "Nostra figlia è un miracolo di Paolo VI" Video

Monsignor Romero sarà Santo, arriva l'ok di Papa Francesco: "Con lui anche Paolo VI"

è una bambina nata senza che la scienza sia riuscita a dare una spiegazione. La sua famiglia ne è convinta: si tratta di unda attribuire a. E non sono solo mamma Vanna e papaà Alberto Pironato ad esserne persuasi, al punto che la loro storia ha aperto la strada alla canonizzazione del beato che diventerà«Nostra figlia è nata sana e in vita grazie a. Tutti i medici, da Nord a Sud, non ci avevano dato alcuna speranza. Oggi ci sentiamo speciali, unici, illuminati e miracolati». Così i genitori della piccola Amanda, in un'intervista a Tv2000 hanno raccontato la storia della figlia, che ha aperto la strada alla canonizzazione di, di cui Papa Francesco ha autorizzato oggi la promulgazione del decreto che riconosce il miracolo attribuito all'intercessione del beato«Ho rotto le membrane a 13 settimane - ha ricordato la madre Vanna - dopo aver eseguito un'indagine prenatale. Da qui, ci avevano dato zero speranze. E velatamente ci avevano consigliato una interruzione di gravidanza volontaria anche se per i medici sarebbe avvenuta naturalmente. E non ci sarebbe stato bisogno di scegliere». «Abbiamo tentennato - ha aggiunto Alberto - come era normale che fosse ma abbiamo ascoltato nostra figlia e la sua voglia di vivere. Abbiamo ascoltato Paolo VI e creduto che ce la potesse fare. E così siamo andati avanti».«Mio marito mi diceva sempre - ha proseguito Vanna - che 'se non molla la bimba non lo dobbiamo fare neanche noì. Ho chiesto a Dio di darmi una cosa che fossi in grado di superare. E mi ha donato una figlia sana. Oggi Amanda sta bene, ha tre anni, fa tutte le cose che fanno gli altri bambini e va alla materna. Il nome Amanda significa colei che deve essere amata. È amata da noi, da Dio e da Paolo VI. Infatti il nome per esteso è proprio Amanda Maria Paola».