Covid, addio a Paolo Tortora il re dei catering. La moglie: «Non era vaccinato, è morto nel giro di due ore»

«Non era vaccinato, si è aggravato e in poche ore è morto», queste le parole di Valentina Abbruzzeso, moglie di Paolo Tortora, figura di spicco nel mondo del caterin e del banqueting. L'ultima volta che ha potuto abbracciare suo marito è stata il 22 agosto, prima che lo intubassero a causa delle complicazioni dovute al covid.

Leggi anche > Studenti vaccinati a scuola senza mascherina? L'idea del ministro Bianchi divide gli esperti: «Sbagliato e pericoloso»

«Paolo non era vaccinato. Aveva già contratto il virus a ottobre 2020 e voleva fare il vaccino a inizio autunno di quest'anno per affrontare l'inverno», racconta la 36enne. «Prima di morire mi ha scritto in una lettera che la nostra storia era una grande iniezione di vita. Poi è precipitato tutto».

La donna spiega come suo marito, 61enne, soffrisse di una fragilità pomonare che si portava dietro da anni. «Ha iniziato ad accusare dolori alle spalle, ma pensava di risolvere con un antinfiammatorio. I medici gli hanno trovato tessuto cicatriziale ai polmoni, segno di vecchi problemi».

«Ha contratto la variante Delta e ha iniziato a star male ai primi di agosto. Per un po' l'ho curato a casa e né io né le bambine ci siamo contagiate. Poi il 12 è stato necessario il trasferimento all'ospedale. C’è stato un momento in cui ci sembrava anche che le cose andassero meglio. Poi dopo giorni passati con il casco e qualche miglioramento, la situazione è degenerata nel giro di due ore».

Nell'intervista rialsciata al Corriere del Mezzogiorno, Valentina ha ripercorso la storia d'amore che lo legava al suo amato marito Paolo: «Tra noi è stato un colpo di fulmine. Io sono di Foggia, lui di Napoli: ci siamo conosciuti a Brescia, fidanzati a Bergamo e sposati a Capri. Per lui ho lasciato la mia città, ho scoperto e amato Napoli e ora porterò avanti i suoi progetti di beneficenza».

Paolo tortora lascia due figlie di 13 e 16 anni, entrambe in atessa di ricevere il vaccino: «La piccola ha da poco compiuto gli anni. Prima di quel momento non si era mai posto il problema. La grande anni fa ha sofferto per una brutta reazione al vaccino contro la meningite e per il momento non mi sono sentita di immunizzarla».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA