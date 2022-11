Paolo, ucciso a 19 anni sotto casa: non aveva precedenti, il movente è un giallo. Gli amici sconvolti

Un ragazzo di 19 anni, Paolo Stasi, è morto ieri nel brindisino a Francavilla Fontana, ucciso a colpi di arma da fuoco sotto casa, in via Occhibianchi. Il killer, secondo la ricostruzione degli inquirenti - scrive il Quotidiano di Puglia - avrebbe raggiunto il giovane nel garage, che era aperto, per poi sparare più colpi, tutti nel petto.

Brindisi, agguato sotto casa: ragazzo di 19 anni ucciso a colpi di arma da fuoco

Chi era Paolo, ucciso a 19 anni

Le telecamere nella zona avrebbero ripreso la fuga dell'assassino e le immagini sono state acquisite dai carabinieri della compagnia di Francavilla, che conducono le indagini insieme al Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale di Brindisi. La vittima, scrive il Quotidiano, non aveva precedenti e il suo nome non compare negli archivi delle autorità: era «un ragazzo gentile e sempre disponibile», dicono gli amici. Un vero e proprio giallo, con un movente tutto da chiarire.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Novembre 2022, 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA