Paolo Palumbo, il giovane chef malato di sla dona 2000 mascherine all'ospedale e alle forze dell'ordine

è un giorno molto importante per tutti, in particolare per me che vivo grazie a Dio e alla fede. Questo è un modo per ringraziarvi per quello che fate per noi tutti i giorni.. Vorrei ringraziare Gregory Shop nella persona di Gerico per aver fatto in modo che questa mia donazione potesse avvenire, fornendo un canale diretto per l'acquisto e in tempo record! L'amore e il bene sono il mio carburante, perciò vado avanti grazie a voi! Un abbraccio immenso

Grazie di cuore a Paolo e ai suoi familiari per questo gesto di generosità, che si unisce a quello dei tanti enti, associazioni e privati cittadini impegnati in questi giorni a sostenere i nostri operatori sanitari

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 11:54

