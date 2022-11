Filippin, l'ex tronista di Uomini e Donne scomparso dopo aver truffato 57 persone: migliaia di euro per mobili mai arrivati

Paolo Marco Filippin, il 58enne ex tronista di Uomini e Donne, lo storico dating show di Maria De Filippi, è introvabile. Eppure sono in tanti a cercarlo, sicuramente le 57 vittime della truffa contrattuale che secondo il procuratore Raffaele Tito è stata messa in piedi dall’ex volto della tv. Ieri mattina in tribunale una decina di persone hanno testimoniato davanti ai giudici, intrecciando le loro storie con un punto in comune: aver incontrato un venditore di mobili che, dopo aver incassato migliaia di euro, è sparito senza onorare gli ordini.

Truffa del finto nipote agli anziani: come funziona. Altri due arresti dei carabinieri

Scappatella da 90mila euro: l'amante le chiede soldi a ogni incontro, lei si indebita con i parenti per accontentarlo

Le vittime della truffa

Il Gazzettino ha raccolto le testimonanze di alcuni de truffati, come quella di Michela Pompeo. La donna di Conegliano ha versato quasi tutto il suo Tfr, esattamente 32mila euro più Iva, per arredare parte di una casa avuta in eredità con la sorella. «Un obiettivo per me molto importante - racconta la donna - perchè in quell’abitazione doveva andare a vivere mio figlio che ha una grave disabilità». Il copione è simile per molti di loro: chi ha versato una caparra da 2000 euro per una cucina, chi 9mila. Alberto Fellet di Santa Lucia di Piave racconta: «Ho pagato 6.600 euro (caparra) per salotto e camera. Dovevano arredare la casa in cui sarei andato a vivere con la mia compagna. Ma i mobili non sono mai arrivati e la nostra convivenza ha dovuto attendere altri due anni».

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Novembre 2022, 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA