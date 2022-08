Paolo Fiscato, morto dopo 8 giorni di agonia il 12enne caduto in un dirupo durante una gita in montagna con i genitori

È morto dopo otto giorni in terapia intensiva. Paolo Fiscato ha lottato con tutte le sue forze, ma ieri 28 agosto si è spento. Il 12enne di Caronno Pertusella, in provincia di Varese, che era rimasto gravemente ferito dopo, essere caduto in un dirupo in Valle Formazza, nel Varesotto.

L'incidente

A nulla sono valsi i tentativi dei medici dell'ospedale di Novara, dove era stato ricoverato. L'incidente è avvenuto il 20 agosto scorso, durante una gita con la famiglia a Salecchio (Verbanio-Cusio-Ossola), a 1600 metri di quota. Dopo una caduta di diversi metri, il ragazzino era stato recuperato dai soccorritori con gravi traumi alla testa e al torace.

