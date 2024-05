Paolo Dal Pozzo, chi era il pilota investito all'aeroporto dell'Aquila: lombardo di 41 anni, dipendente di una società privata

di Stefano Dascoli

L’AQUILA - La vittima del terribile incidente che si è verificato durante la prima giornata dell’Air Show all’Aeroporto dei Parchi dell’Aquila, è il 41enne Paolo Dal Pozzo, pilota dipendente della società Avincis, la società affidataria del servizio di elisoccorso in Abruzzo. Lombardo di Varese, pilota di elicotteri, ha lavorato anche nella Marina Militare.

Paolo Dal Pozzo muore investito da una cisterna all'Air Show: il copilota dell'elisoccorso del 118 aveva 41 anni

Un professionista di grande esperienza, anche nell'ingegneria dei sistemi e nella sicurezza. Ha lavorato in vari ruoli, anche come sviluppatore di software di formazione e pilota di elicotteri in Babcock. Era un esperto nella manutenzione, nello sviluppo del volo e nei programmi di formazione.

Era anche un appassionato di fotografia. E’ stato travolto dal mezzo pesante, a quanto è stato possibile ricostruire, proprio mentre stava scattando delle foto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA