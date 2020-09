Paolo Chillè non ce l'ha fatta, stroncato da un raro tumore a 28 anni: il web si era mobilitato per aiutarlo

Leggi anche > Willy ucciso di botte a 21 anni. Chi sono gli arrestati: i due fratelli «picchiatori»



La notizia è stata data dalla pagina Facebook ‘Raccolta fondi per Paolo L’EROE’, che era stata utilizzata appunto per promuovere la raccolta fondi per consentire al giovane di tentare la carta disperata del ricovero in America. Da cinque anni Paolo lottava contro un sarcoma all’interno della gabbia toracica, ormai in fase metastatica: impossibile operarsi, chemio e radioterapia non sono bastati. Complicazioni erano arrivate già qualche mese fa, quando una piccola perforazione all'esofago (per via della radioterapia) aveva costretto Paolo a interrompere le cure anche a Los Angeles, e ad essere nutrito via flebo per oltre un mese.







I funerali si svolgeranno domattina alle 10 in cattedrale a Messina, con un numero totale di 200 persone e niente visite o condoglianze per via delle norme anti-Covid.

Vi ringraziamo per il sostegno e la vicinanza che avete manifestato a Paolo in questo tempo. Lui pregherà per voi dal cielo. Vi chiediamo di unirvi in preghiera per Paolo e per i suoi familiari

«Hai combattuto da eroe», uno dei tanti commenti commossi.», si legge nell'ultimo post su Facebook.