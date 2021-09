Bitonto, Paolo Caprio ucciso a 40 anni in una rissa: «Guardava le nostre donne». 20enne confessa

Preso a pugni e ucciso per uno sguardo, che secondo l'aggressore Paolo Caprio, 40 anni (nella foto), avrebbe rivolto ad alcune donne. Uno sguardo non gradito per il quale l'uomo è stato prima affrontato a parole e poi colpito con tre pugni in pieno volto che gli sono stati fatali. La vittima infatti è caduta a terra sbattendo violentemente la testa sul marciapiede.

L'aggressione è avvenuta sabato notte a Bitonto, alle porte di Bari, all'esterno del bar di una stazione di servizio sulla strada provinciale.

A colpirlo sarebbe stato Fabio Giampalmo, 20 anni non ancora compiuti con precedenti penali per droga, ricettazione e furto. Il giovane, che si è consegnato ai carabinieri alcune ore dopo il fatto e ha confessato, è stato sottoposto a fermo e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dall'aver commesso il fatto «attraverso l'uso di tecniche di combattimento tali da ostacolare la privata difesa».



Secondo la procura di Bari avrebbe colpito l'uomo con l'intenzione di ucciderlo. La dinamica dell'aggressione è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio: alle 3.06 Caprio è caduto dopo i tre pugni sferrati «con inaudito vigore», dicono gli inquirenti, da Giampalmo, esperto di box e arti marziali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA