Paolo Borsellino, a Ercolano la commemorazione dell'Antiracket a 28 anni dalla strage di via D'Amelio

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 11:33

A 28 anni dalla strage di via D'Amelio, la città di Ercolano ricorda con una cerimonia presso Palazzo Borsellino il magistrato e gli altri servitori dello Stato caduti per mano di Cosa Nostra.La cerimonia commemorativa, voluta dal Fai Antiracket di Ercolano, è prevista per le ore 10 di venerdì 17 luglio. «Quando abbiamo iniziato il nostro percorso di ribellione ai clan camorristici - ha dichiarato in una nota il presidente dell'Associazione Pasquale Del Prete - è stata determinante la fiducia riposta nelle Istituzioni, nelle forze dell'ordine, nei magistrati».«Il senso del dovere - continua la nota - la dedizione e la passione di autentici Servitori dello Stato, hanno consentito i brillanti risultati conseguiti. La nostra gratitudine, a queste donne ed a questi uomini, è sinceramente sentita e partecipata. Idealmente vicini ai familiari delle tante vittime innocenti, ricordiamo il sacrificio estremo in nome della giustizia e della legalità».Una commemorazione che non è solo memoria, ma anche impegno concreto di una realtà che sul territorio di Ercolano ha compiuto passi da gigante. «Il nostro contributo - sostiene il presidente dell'Antiracket - sempre nel rispetto dei ruoli e delle competenze, è ritenuto fondamentale nella lotta alle mafie e, pertanto, non mancano tentativi di delegittimazione o strumentalizzazioni che possano minare la solidità di un modello vincente.Come abbiamo ben fronteggiato il potere camorristico che condizionava la nostra libertà, così continueremo, senza tentennamenti e senza cedere a lusinghe o provocazioni che possano compromettere il percorso virtuoso, volontario, vincente».