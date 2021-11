Paola Tonoli, a Storie Italiane: «Poco prima di sparire aveva chiesto informazioni su come cambiare identità»

Eleonora Daniele parla del caso di Paola Tonoli a Storie Italiane. La conduttrice torna sul caso della donna scomparsa nel bresciano dopo aver subito la morte del figlio, della quale ancora non si conoscono le cause.

L'inviata della Daniele spiega che il giorno della scomparsa Paola avrebbe chiesto alla sorella di essere accompagnata a casa dei genitori perché non si sentiva molto bene e voleva riposare. La donna ha accompagnato Paola, lasciandola in macchina pochi minuti prima di entrare nell'abitazione. Proprio in quel lasso di tempo la donna è sparita nel nulla.

Se inizialmente si è pensato al peggio, visto che sulle sponde del vicino lago sono stati trovati i suoi indumenti e i documenti, le ricerche non hanno portato a nulla. L'inviata racconta che alcune persone avrebbero avvistato una donna che sembrerebbe essere proprio lei, cosa che ha riacceso le speranze. Ora l'ipotesi è che volesse far perdere le tracce di sé: «Poco prima di sparire avrebbe chiesto a un'amica un modo su come scomparire senza essere trovata», chiarisce l'inviata di Storie Italiane, che ricorda anche che la mattina della sua sparizione Paola si era tagliata da sola e in modo molto drastico i capelli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 12:41

